Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 декабря
84 0
За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 649 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 444 пациентов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минздрав.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 150 тыс. 602 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 127 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 222 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 12 тыс. 664 теста. Всего в стране проведено 3 млн. 461 тыс. 753 теста.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 декабря
-
Врач обозначил серьезные “пост-COVID” синдромы у вылечившихся пациентов
-
ВОЗ при поддержке USAID поставила в Национальный аэропорт Минск тепловизоры и средства защиты
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 декабря
-
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 67,3 млн