Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 декабря

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 649 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 444 пациентов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минздрав.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 150 тыс. 602 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 127 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 222 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 12 тыс. 664 теста. Всего в стране проведено 3 млн. 461 тыс. 753 теста.