Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 сентября
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1419 пациентов с COVID-19, выписаны - 1136.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 493 818 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 485 248 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3859 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8063 теста. Всего в стране проведено 7 921 679 тестов.
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