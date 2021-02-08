Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 февраля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1732 пациента с COVID-19, выписаны 2236. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 258 691 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 247 177 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1783 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 358 тестов. Всего в стране проведено 4 577 305 тестов.
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