Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 декабря

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 796 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 310 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 148 тыс. 953 человека с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели 126 тыс. 084 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 215 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 574 теста. Всего в стране проведено 3 млн. 449 тыс. 089 тестов.