Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1278 пациентов с COVID-19, выписаны 1243. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 330 536 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 320 844 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2314 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 231 тест. Всего в стране проведено 5 478 163 теста.
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