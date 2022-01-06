Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 января. Официальная статистика

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 400 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 378 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 704 тыс. 907 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 697 тыс. 953 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 тыс. 669 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 23 тыс. 930 тестов. Всего в стране проведено 11 млн. 138 тыс. 815 тестов.