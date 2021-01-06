Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1854 пациента с COVID-19, выписаны 1820. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 204 958 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 186 394 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1480 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 17 925 тестов. Всего в стране проведено 4 068 847 тестов.
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