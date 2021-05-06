0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 мая

107 0

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 мая

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1219 пациентов с COVID-19, выписаны 1319. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 364 951 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 355 531 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2602 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 740 тестов. Всего в стране проведено 5 939 162 теста.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿