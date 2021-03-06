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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 марта

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 марта

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1329 пациентов с COVID-19, выписан 1531. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 294 432 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 285 036 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2029 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 064 теста. Всего в стране проведено 4 988 566 тестов.

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