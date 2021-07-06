Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 июля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 557 пациентов с COVID-19, выписаны 415. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 422 521 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 415 363 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3204 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 619 тестов. Всего в стране проведено 6 886 194 теста.

По состоянию на 6 июля 1 000 636 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 667,4 тыс. - прошли полный курс вакцинации.