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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 декабря

mogilevnews.by 81 0

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 декабря

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 878 пациентов с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 435 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 147 тыс. 157 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 124 тыс. 774 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 207 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 31 тыс. 756 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 430 тыс. 515 тестов.

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