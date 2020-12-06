Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 декабря

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 878 пациентов с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 435 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 147 тыс. 157 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 124 тыс. 774 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 207 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 31 тыс. 756 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 430 тыс. 515 тестов.