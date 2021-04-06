Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 апреля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 968 пациентов с COVID-19, выписаны 845. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 329 258 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 319 601 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2304 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 7809 тестов. Всего в стране проведено 5 460 932 теста.