Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 мая

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1138 пациентов с COVID-19, выписан 1131. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 363 732 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 354 212 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2592 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 507 тестов. Всего в стране проведено 5 920 422 теста.