Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 февраля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1759 пациентов с COVID-19, выписаны 1994. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 255 172 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 243 144 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1764 пациента с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 19 107 тестов. Всего в стране их проведено 4 538 812.
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