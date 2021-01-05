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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 декабря

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 декабря

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19, выписаны 949. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 203 104 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 184 574 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1471 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 3452 теста. Всего в стране проведено 4 050 922 теста.

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