Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 декабря
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19, выписаны 949. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 203 104 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 184 574 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1471 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 3452 теста. Всего в стране проведено 4 050 922 теста.
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