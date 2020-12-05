Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 декабря
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 896 пациентов с COVID-19, выписаны 1 768. Об этом сообщает Минздрав.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 145 279 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 122 339 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 198 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 30 870 тестов. Всего в стране проведено 3 398 759 тестов.
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