Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 5 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 986 пациентов с COVID-19, выписаны 723. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 328 290 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 318 756 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2294 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9429 тестов. Всего в стране проведено 5 453 123 теста.
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