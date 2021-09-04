Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 сентября

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 946 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 765 пациентов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 488 тыс. 963 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 480 тыс. 994 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 826 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 782 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 879 тыс. 147 тестов.