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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 сентября

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 сентября
За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 946 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 765 пациентов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 488 тыс. 963 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 480 тыс. 994 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 826 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 782 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 879 тыс. 147 тестов.
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