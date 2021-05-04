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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 мая

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 мая

За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 617. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 362 594 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 353 081 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 7642 теста. Всего в стране проведено 5 902 915 тестов.

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