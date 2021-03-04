Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 марта
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1174 пациента с COVID-19, выписаны 1273. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 291 621 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 282 039 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2011 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 18 006 тестов. Всего в стране их проведено 4 951 979.
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