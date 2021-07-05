Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 июля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 944 пациента с COVID-19, выписаны 1168. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 421 350 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 414 460 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3185 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 045 тестов. Всего в стране проведено 6 866 341 тест.