Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1708 пациентов с COVID-19, выписаны 1959.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрав.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 253 413 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 241 150 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1755 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 975 тестов. Всего в стране проведено 4 519 705 тестов.