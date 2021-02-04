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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 февраля

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1708 пациентов с COVID-19, выписаны 1959.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрав.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 253 413 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 241 150 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1755 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 975 тестов. Всего в стране проведено 4 519 705 тестов.

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