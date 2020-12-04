Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 4 декабря
belta.by 121 0
За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 тыс. 774 пациента с COVID-19, выписаны 1 тыс. 647 пациентов.
Всего, с начала пандемии, Беларуси были зарегистрированы 143 тыс. 383 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 120 тыс. 571 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 32 тыс. 101 тест. Всего в стране проведено 3 млн. 367 тыс. 889 тестов.
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