Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 30 декабря
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 192 361 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 171 901 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1414 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 24 454 теста. Всего в стране проведено 3 962 318 тестов.
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