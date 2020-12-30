Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 30 декабря

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 192 361 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 171 901 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1414 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 454 теста. Всего в стране проведено 3 962 318 тестов.