Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 30 августа
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1058 пациентов с COVID-19, выписаны 769. здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 480 364 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 473 274 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3768 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 13 376 тестов. Всего в стране проведен 7 790 551 тест.
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