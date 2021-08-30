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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 30 августа

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 30 августа

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1058 пациентов с COVID-19, выписаны 769. здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 480 364 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 473 274 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3768 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 13 376 тестов. Всего в стране проведен 7 790 551 тест.

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