Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 30 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1505 пациентов с COVID-19, выписаны 1459. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 358 738 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 349 013 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2542 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 919 тестов. Всего в стране проведено 5 850 328 тестов.
По данным на 30 апреля, более 291,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 111,4 тыс. - прошли полный курс вакцинации.
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