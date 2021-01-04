Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписан 1521. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 199 962 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 182 630 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1451 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.