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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 марта

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 марта

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1316. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 290 447 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 280 766 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2002 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 18 451 тест. Всего в стране проведено 4 933 973 теста.

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