Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 июля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1076 пациентов с COVID-19, выписаны 1164. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 420 406 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 413 292 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 345 тестов. Всего в стране проведено 6 848 296 тестов.