Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 февраля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1711 пациентов с COVID-19, выписаны 2013. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 251 705 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 239 191 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1746 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 13 909 тестов. Всего в стране проведено 4 502 730 тестов.
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