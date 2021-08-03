2.513
2.966

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 августа

51 0

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 3 августа

За сутки в Беларуси зарегистрирован 581 пациент с COVID-19, выписаны 419. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 448 335 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 442 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3483 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 6588 тестов. Всего в стране проведено 7 330 744 теста.

Более 1,4 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 996,3 тыс. - прошли полный курс вакцинации.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿