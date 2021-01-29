Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1867 пациентов с COVID-19, выписаны 2200. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 244 718 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 231 399 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1698 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 922 теста. Всего в стране проведен 4 435 121 тест.
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