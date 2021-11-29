Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 ноября

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 484 пациента с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 288 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 653 тыс. 323 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 640 тыс. 132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 тыс. 067 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 14 тыс. 448 тестов. Всего в стране проведено 10 млн. 381 тыс. 143 теста.