Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 ноября
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За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 484 пациента с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 288 пациентов.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 653 тыс. 323 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 640 тыс. 132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 тыс. 067 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 14 тыс. 448 тестов. Всего в стране проведено 10 млн. 381 тыс. 143 теста.
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