Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 мая

За сутки в Беларуси зарегистрированы 992 пациента с COVID-19, выписаны 1213. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 392 629 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 383 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2831 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 143 теста. Всего в стране проведено 6 304 240 тестов.