Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 марта
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписаны 654. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 319 599 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 310 189 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2227 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 10 782 теста. Всего в стране проведено 5 341 101 тест
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