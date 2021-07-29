Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 июля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1033 пациента с COVID-19, выписаны 1147. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 443 864 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 438 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3435 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 602 теста. Всего в стране проведено 7 259 150 тестов.

Более 1,37 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 921,9 тыс. прошли полный курс вакцинации.