Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 июля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1033 пациента с COVID-19, выписаны 1147. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 443 864 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 438 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3435 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 602 теста. Всего в стране проведено 7 259 150 тестов.
Более 1,37 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 921,9 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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