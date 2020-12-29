Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 декабря
168 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1816 пациентов с COVID-19, выписаны 1836. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 190 404 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 169 257 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1404 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 4 555 тестов. Всего в стране проведено 3 937 864 теста.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 декабря
-
В России привившимся от COVID-19 будут выдавать паспорт вакцинированного
-
Произвести российскую вакцину на “Белмедпрепаратах” планируют к концу февраля – началу марта
-
В Беларуси начинается вакцинация населения российской вакциной “Спутник V”
-
Более 441 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировали в мире за сутки