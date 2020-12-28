Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 29 декабря
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За сутки в Беларуси зарегистрирован 1841 пациент с COVID-19, выписаны 1385. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 188 588 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 167 421 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1394 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9230 тестов. Всего в стране проведено 3 933 309 тестов.
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