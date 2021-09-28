Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 сентября

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 955 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 469 пациентов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 534 тыс.104 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 516 тыс.030 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 тыс. 387 тестов. Всего в стране проведено 8 млн. 425 тыс. 138 тестов.

Более 2 067 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 584 000 человек прошли полный курс вакцинации.