Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 мая
8 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1434 пациента с COVID-19, выписаны 1490. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 391 637 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 382 167 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2821 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 543 теста. Всего в стране проведено 6 286 097 тестов.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 мая
-
За сутки в мире выявили на 78 тысяч случаев COVID-19 больше, чем днем ранее
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 27 мая
-
Участникам проекта по изучению иммунитета к COVID-19 начали рассылать первые результаты исследования
-
За сутки в мире выявили на 22 тысячи случаев заражения коронавирусом больше, чем днем ранее