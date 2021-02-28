Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1347 пациентов с COVID-19, выписан 1761.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 287 306 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 277 995 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1976 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 020 тестов. Всего в стране проведено 4 898 038 тестов.