Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 28 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1255 пациентов с COVID-19, выписаны 1198. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 355 924 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 346 148 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2522 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 479 тестов. Всего в стране проведено 5 815 234 теста.
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