Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 27 марта
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1212. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 317 631 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 308 216 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2211 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 19 129 тестов. Всего в стране их проведено 5 310 667.
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