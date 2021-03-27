Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 27 марта

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1212. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 317 631 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 308 216 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2211 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 19 129 тестов. Всего в стране их проведено 5 310 667.