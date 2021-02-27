Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 27 февраля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1459 пациентов с COVID-19, выписан 1491. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 285 959 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 276 234 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 780 тестов. Всего в стране проведено 4 879 018 тестов.
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