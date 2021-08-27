Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 27 августа
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1862 пациента с COVID-19, выписаны 1733.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 476 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 469 569 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3735 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 442 теста. Всего в стране проведено 7 739 587 тестов.
Более 1,62 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,33 млн прошли полный курс вакцинации.
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