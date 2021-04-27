Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 27 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 823 пациента с COVID-19, выписаны 744. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 354 669 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 344 950 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2512 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9395 тестов. Всего в стране проведено 5 797 755 тестов.
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