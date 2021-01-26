Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 26 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 847 пациентов с COVID-19, выписаны 754. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 239 482 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 224 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1668 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8436 тестов. Всего в стране проведен 4 383 701 тест.
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