Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 26 мая
90 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1169 пациентов с COVID-19, выписаны 1396. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 388 987 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 379 265 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2801 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 649 тестов. Всего в стране проведено 6 249 700 тестов.
Более 461,7 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 290 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 26 мая
-
За сутки в мире выявили на 70 тысяч случаев COVID-19 меньше, чем днем ранее
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 мая
-
В мире за сутки выявили почти на 55 тысяч меньше случаев COVID-19, чем днем ранее
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 мая