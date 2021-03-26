Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 26 марта

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1425 пациентов с COVID-19, выписаны 1444. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 316 418 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 307 004 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2202 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 048 тестов. Всего в стране проведено 5 291 538 тестов.