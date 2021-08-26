Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 26 августа

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1551 пациент с COVID-19, выписаны 1504.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 474 403 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 467 836 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3723 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 19 773 теста. Всего в стране их проведено 7 720 145.

Более 1,59 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,31 млн - прошли полный курс вакцинации.